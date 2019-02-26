Antalya'nın en büyük camisi destek bekliyor

VALİ Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve İl Müftüsü Osman Artan ile birlikte, Akdeniz Üniversitesi Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Yapımına 2013 yılında başlanan ve kapalı alanda 15 bin kişilik kapasitesiyle Antalya'nın en büyük camisi olacak Akdeniz Üniversitesi Camii'nin 3 bin kişilik kısmı ibadete açık. Caminin tamamının Ramazan ayında ibadete açılması hedefleniyor. Camide artık son aşamaya gelindiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, “İçeride imalatlar büyük oranda tamamlandı, şu an mihrap, kürsü gibi siparişleri verilip gelmeyenler var ve atölyelerde imalatları devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren kurulumları yapılacak. Havalandırma, ısıtma soğutmasıyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacak. Halı ve aydınlatma siparişleri verildi. Ufak tefek işler kaldı. Çevre düzenlemesi de en son büyükşehir belediye başkanımız tarafından yapılacak" dedi. Caminin Ramazan ayında ibadete açılması için gayret ettiklerini dile getiren Vali Karaloğlu, “Ama bu tabi sadece burada çalışanların gayretiyle değil, çok ciddi parasal kaynağa da ihtiyacımız var. Allah razı olsun bugüne kadar yardım eden, Allah'ın evinin yapılmasıyla ilgili bu camide hem Diyanet İşleri Başkanlığımız üzerinden devletin katkısı var hem de dernek üzerinden şehirde yaşayan işadamlarımızın çok ciddi katkıları var. Şimdi son bir çağrımızdır. Son bir gayretle bu camiyi bitirelim arzusundayız. Cami bitmek üzere ve hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız müftülüğümüze ulaşırsa camimizi bitirip açmak istiyoruz" dedi. Şehrin siluetine katkı sunan ve üniversite kampüsüne değer katan bir cami olduğunu söyleyen Karaloğlu, “Yanında hemen İlahiyat Fakültesi ve bölgede diğer fakülteler var. İnşallah gençlerimiz, çocuklarımız, bittiğinde altında sosyal mekanlar, üstünde camimizle beraber güzel bir kompleks ortaya çıkacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cami yaklaşık 15 bin kişilik ve Antalya'nın en büyük camisi. Çevresi de çok geniş. Açık alanda da, etrafında mermer döşeniyor. Neredeyse caminin içi kadar açık alanda da ibadet etme şansı var. Antalya'da 8 ay açık alanda ibadet yapılabilir" diye konuştu. Caminin Toros Mahallesi'ne de hizmet edeceğini belirten Vali Karaloğlu, kalem işlemeleri el ile yapılan caminin ana kubbesinde avize olmayacağını, gizli aydınlatmayla kubbenin aydınlatılacağını kaydetti. Karaloğlu, “Ama etraftaki küçük kubbelerde avizeler olacak. Kubbede arkadaşlar biraz kıskanç davrandılar ve kubbedeki süslemeleri avizeyle gölgelemek istemediler. Yani orda bir avize takıp da aşağıda oturanlarla kubbe arasındaki irtibatı koparmak istemediler. Gerçekten kubbenin süslemeleri de çok güzel oldu" dedi. Cami inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Rektör Mustafa Ünal ise “Son yapılanlar ve yapılması planlanan inşaat kalemlerini görüştük. İnşallah bir aksilik olmazsa Ramazan ayında camimizi ibadete açmayı düşünüyoruz" dedi.