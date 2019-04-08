Antalya'nın 28 yıllık kadın muhtarı

MUAZZEZ Kaval, 1991 yılında mevcut muhtarın görevi bırakmasının ardından girdiği ara seçimde 176 oy alarak, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu. Hem sosyal faaliyetler hem de mahalleye kazandırdığı park ve bahçeler sayesinde mahalle sakinlerinin gönlünü kazanan Muazzez Kaval, 7 seçimdir muhtarlık mührünü elinden bırakmıyor. Muhtarlıktan emekli de olan Kaval, muhtarlık binasında ziyarete gelenlere çay ve kahve de ikram ediyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 2 kadın 1 erkek muhtar adayına karşı yarışan Muazzez Kaval, en yakın rakibi Ömer Engin Sarı'ya 1200 oy fark atarak yeniden muhtar seçildi. Muhtar seçilmesinin ardından muhtarlık binası girişinde kendisini tebrik etmek için çoğunluğu kadınlardan oluşan çok sayıda vatandaşın sıra olduğu görüldü. Muazzez Kaval, yeniden muhtar seçilmesinin çok onur verici olduğunu belirterek, bu döneme kadar kendisine güvenen mahalle sakinlerine teşekkür etti. Meltem Mahallesi'nde bu dönem Muratpaşa Belediyesi ile ortaklaşa çok sayıda projeye imza atacağını kaydeden Kaval, “Mahallemize bir yetişkin ve çocuk tiyatrosu kuracağım. Yeri hazır. Şenlikler düzenleyeceğim. Vatandaşımıza hizmetin en iyisini en hızlı sürede götürmeye gayret edeceğim. 'Bırak' dediler ama ben zevkle görevimi yaptım. Bu dönemde de sevgi kazandı" dedi. 28 yıllık muhtarlık serüveninde yaşadığı ilginç bir anısını da paylaşan Muazzez Kaval, seçildiği ilk yıllarda yaşının küçük olması nedeniyle kendisini gören bazı mahalle sakinlerinin muhtarın babası olabileceğini düşünerek, 'Kızım baban nerede' ya da 'Muhtar bey nerede' diye sorduğunu anlattı.



