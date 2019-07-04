Antalya motosiklet sayısında Türkiye ikincisi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkede Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ANTALYA OTOMOBİLDE 4'ÜNCÜ, MOTOSİKLETTE 2'NCİ

Antalya'da ise mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 79 bin 712 adet taşıtın yüzde 47,2'sini otomobil, yüzde 26,2'sini motosiklet, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da nisan ayı sonunda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 1 milyon 74 bin 900 olarak kayıtlara geçmişti. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 283 bin 310 motosiklet sayısı ile 320 bin 449 olan İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldı.

ISPARTA'DA 177 BİN 263 TAŞIT

Isparta'da mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 177 bin 263 adet taşıtın yüzde 46,1'ini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 177 bin 263 ile 29'üncü sırada yer aldı.

BURDUR'DA 137 BİN 177 TAŞIT

Burdur'da mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 135 bin 177 adet taşıtın yüzde 40,6'sını otomobil, yüzde 25'ini motosiklet, yüzde 16,6'sını traktör, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 135 bin 177 ile 38'inci sırada yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 12:31