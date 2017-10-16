Antalya-Kazakistan arasında dostluk köprüsü

KAZAKİSTAN'DA Türkiye Maarif Vakfı´na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kazakistanak Özel Talgar Yatılı 1 No´lu Lisesi öğrencileri, “Kardeş Okul Projesi” kapsamında, Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesinin misafirleri olarak Antalya’ya geldiler. Proje kapsamında 16 öğrenci 5 öğretmen 21 kişiden oluşan Kazak misafirler, ilk olarak Türk kardeşlerinin evlerinde kalarak, ülke kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler daha sonra her iki okul tarafından düzenlenen ‘Dostluk Gecesi’nde bir araya geldi. Türk ve Kazak öğrencileri tarafından birbirinden güzel şiirlerin okunduğu ve Kazakça Türkçe şarkıların söylendiği gecede öğrencilerin birlikte halay çekti. Program sonunda ise öğrenciler “Hayat bayram olsa” şarkısının hep birlikte söyledi.

Geceye, Maarif Vakfı Daire Başkanı Ali Arıkmert, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özbal, Okul Müdürü Hakan Demir, Kazakistan Talgar Lisesi Okul Müdürü Zülfiya Recebova, Türkiye Koordinatörü Zümray Özbal, Proje Kazakistan Koordinatörü Abdullah Bozat, diğer okul müdürleri ve konuklar katıldı.