Antalya için kırımızı kod kalktı, hava trafiğinde iptal ve rötarlar yaşanıyor 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün ‘kırmızı kod’ uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olası sel ve su baskınlarına anında müdahale için teyakkuza geçti.

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Saat 20.00’dan sonra kenti şimşekler aydınlatırken, Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5849 sokaktaki bir eve yıldırım çarptığı bilgisi geldi. Evin çatısında yer alan internet alıcı direğine çarpan yıldırım sonrası, o sırada evin içerisinde bulunan 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif (29) yaralandı.

UÇUŞ İPTALLERİ YAŞANDI

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Antalya için verdiği "kırmızı kodlu" uyarı sabah saatlerinde kaldırıldı. Ancak olumsuz hava koşulları hava trafiğinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Antalya Havalimanı’nda sabah saatlerinden buyana iptaller yaşanmazken bazı uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Gazipaşa Alanya (GZP) Havalimanı’nda ise Türk Hava Yolları’na (THY) ait saat 12.55’de gerçekleştirilmesi planlanan 2593 sefer sayılı Gazipaşa’dan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilecek uçuş karşılıklı olarak iptal edildi.