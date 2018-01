Antalya Gazeteciler Cemiyeti 34 Yaşında

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, cemiyetin 34. yaşını tamamladığını, yurt içi ve yurt dışında saygın gazetecilik örgütlerinden...Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, cemiyetin 34. yaşını tamamladığını, yurt içi ve yurt dışında saygın gazetecilik örgütlerinden biri haline geldiğini kaydetti.AGC Başkanı Mevlüt Yeni, cemiyetin 34. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kuruluşu 14 Ocak 1984'te gerçekleştirilen Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 34. yaşını tamamladığını hatırlatan Yeni, cemiyetin yurt içi ve yurt dışında saygın gazetecilik örgütlerinden biri haline geldiğini görmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yeni, "Yaşadığı çağa tanıklık eden gazeteciler, doğruluk ilkesinden ayrılmadan kamu yararına yazan, söyleyen, uyaran ve bilgilendiren kişilerdir. Yasama, yürütme, yargıdan sonra 4. kuvvet olan basın, demokrasinin baş aktörlerindendir. Evrensel insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkı yapan gazetecilik mesleği, kişi yararını değil, halkın ortak yararını düşünmeyi gerektirir. AGC de bu denli ulvi bir meslek olan gazeteciliğin sorumluluğunu taşıyan üyelerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu olarak 34 yılı geride bırakmanın onurunu taşıyor. 14 Ocak 1984'te fedakâr meslek büyüklerimiz tarafından kurulan AGC bugün, Çin'den Almanya'ya, Rusya ve Ukrayna'dan Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar çok saygın meslek örgütleri ile yapılan işbirliği protokolleri sayesinde Antalya'da düzenlediği uluslararası etkinliklerle başta üyelerimizin mesleki gelişimi olmak üzere, kent ve ülke tanıtımımıza katkı sağlamaktadır" dedi."Yıpranma payını dinlenme günlerinde devre dışı bırakalım mantığı doğru değildir"AGC'nin Türkiye'nin en büyük ve etkili gazetecilik örgütlerinden biri olduğunu ifade eden Yeni, "AGC, üyesi ve kurucusu olduğu Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu çatısı altında meslek sorunlarına eğilmekte, Türkiye çapında çalışmalara imza atmaktadır. Meslektaşlarımızın sahada karşılaştıkları sorunların çözümünde de AGC her daim yanı başlarında olmaktadır. Basın İş Kanunu kapsamında basın çalışanlarına sağlanan "yıpranma payı" primlerinin hafta sonu, resmi tatil, rapor ve yıllık izin zamanlarında devre dışı bırakılmasına yönelik başlatılan uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Gazetecilik mesleği sadece mesai saatlerinde yürütülen bir meslekten öte evde, tatilde bulunduğu her ortamda okumayı, araştırmayı, çalışmayı gerektiren bir meslek olduğundan "Yıpranma payını dinlenme günlerinde devre dışı bırakalım" mantığı doğru değildir. 34. kuruluş yıldönümümüz vesilesi ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti hizmet bayrağını emanet eden kurucularımız başta olmak üzere üyelerimiz ve tüm basın dostlarına şükranlarımızı sunuyoruz." Kaynak: Agc 34 Yaşında