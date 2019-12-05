Antalya Emniyeti’nden huzur toplantısı
Antalya Emniyet Müdürlüğü, huzur toplantılarını sürdürdü.
ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kasım ayı içerisinde Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerinde huzur toplantıları yapıldı.Toplantılara mahalle muhtarları, toplu taşıma aracı şoförleri, esnaflar, ev ve iş kadınları, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 310 kişi katıldı.Toplantılarda, emniyet müdürlüğünün değişik birimlerince yürütülen projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında anlatımlar yapıldı.
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