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Antalya Edebiyat Günleri başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştireceği Antalya Edebiyat Günleri, yarın başlıyor. Oyuncu Caner Cindoruk’a ‘en iyi ilk öykü kitabı’ ödülünün de verileceği kentin edebiyatla buluşmasında panel ve imza günleri, sayısız hikayeyle milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne yaşayan antik kent Kaleiçi’nde düzenlenecek.

ANTALYA 06.11.2019, 15:44
Antalya Edebiyat Günleri başlıyor
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MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4‘üncü yılına giren ve 9 Kasım’da sona erecek Antalya Edebiyat Günleri’yle Antalya’yı canlı bir edebiyat kenti yapma hedefine her yıl daha da yaklaştıklarını söyledi. Antalya’nın Petersburg, Dublin, Paris ve İstanbul gibi bir edebiyat şehri olacak hikayeler barındırdığını belirten Başkan Uysal, Antalya Edebiyat Günleri’yle kentin bu potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, bu bağlamda Antalya Edebiyat Günleri’nin bu yıl temasının ‘edebiyat ve mekan’ olarak belirlendiğini belirtti.

Kaleiçi’nde edebiyat konuşulacak
Bu tema etrafında, Antalya Edebiyat Günleri’nin panel ve imza günlerinin önemli bir bölümü Kaleiçi’nde gerçekleştirilecek. Kaleiçi’nde bulunan Koç Üniversitesi Suna - İnan Kıraç AKMED Konferans Salonu, cuma günü 2 ayrı oturumda gerçekleştirilecek “Edebiyat ve Mekan” başlıklı panele ve sahipliği yapacak. Feridun Andaç, Gürsel Korat ve Uğur Kökden’in konuşmacı olduğu ilk oturum saat 11.00’de başlayacak. Panelde ikinci oturum ise saat 14.30’da. Bu oturumda Lale Müldür, Salih Bolat, Abdülkadir Budak ve Cem Savran konuşmacı olarak yer alacak. Her iki oturumun ardından yazarlar imza günü de gerçekleştirecek.Kaleiçi’nde etkinlikler, Cumartesi saat 14.00’de Mustafa Koç’un “Yolu Antalya’dan geçen edebiyatçılar” başlıklı sunumu ve saat 16.00’de Edebiyat dergilerini konu alan panelle devam edecek. Aynı gün saat 18.30’da, AKMED Konferans Salonu’nda, ise bu yılın en iyi ilk öykü kitabı ödülünün sahibi olan oyuncu Caner Cindoruk, okurlarla buluşacak.

Lale Müldür üniversitede
Kaleiçi’yle birlikte Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi, Fikret Otyam Sanat Parkı, Cam Sahne ve Eğitim-iş Antalya Şubesi, Antalya Edebiyat Günleri’nin diğer etkinlik alanları olacak. Antalya’nın edebiyat ve edebiyatçılarla buluşmasında ilk gün, bu yılın onur ödüllü yazarları Lale Müldür ve Osman Şahin üniversite öğrencileriyle bur araya gelecek. Lale Müldür, yarın saat 14.00’de Osman Şahin ise saat 16.00’da AÜ Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Salonu’nda olacak. Antalya Edebiyat Günleri’nde, 36 yıllık bir serüvenin ardından aralarında Yaşar Kemal, Selim İleri, Ataol Behramoğlu, Ferruh Tunç gibi 21 edebiyatçının portresinin yer aldığı bir koleksiyon oluşturan ressam Artin Demirci’nin “Ressamın Atölyesinde Edebiyatçılar” yağlı boya resim sergisi ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Sergi, perşembe günü saat 18.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılacak.Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül gecesi ise 8 Kasım Cuma akşamı düzenlenecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak gecede Lale Müldür ve Osman Şahin’e onur ödülleri; Kadri Öztopçu’ya ‘En iyi öykü kitabı’ ve Caner Cindoruk’a ise ‘En iyi ilk öykü kitabı’ takdim edilecek. Gece, İlke Türkdoğan’ın bestelenmiş Yaşar Kemal şiirlerdi dinletisi ve Gülcan Altan konseriyle sona erecek.
 

#muratpaşa belediyesi #Antalya Edebiyat Günleri #edebiyat #Caner Cindoruk #antalya haber #antalya son haber #antalya haberleri
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