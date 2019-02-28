Antalya DOB 'Afife'yi sahneledi

ANTALYA DOB, geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu 'Afife' balesini Haşim İşcan Kültür Merkezinde 2 Mart Cumartesi saat 15.00'te tekrar sahneleyecek. Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'ye ait olan eserin, müzikleri Turgay Erdener tarafından düzenlendi. Antalya DOB orkestrasını Hakan Kalkan'ın yönettiği gecede, balenin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın tarafından hazırlandı. Afife'nin kendi gözünden hayatının dört dönemini içeren ve bu dönemlerin dört ayrı dansçı tarafından canlandırıldığı eserde Afife, heyecan, zorluk ve aşk dolu bir 'geçmişe dönüş' yolculuğuna çıkar. Kendisi, terk-i diyar eylemiştir ama başarısı, günümüze kadar yüzlerce belki binlerce kadını etkilemiş ve Türkiye'nin sahne hayatında bir mihenk taşı olmuştur. İki perde olarak sahnelenen eserde "Afife" rolünü Selin Berkmen, "Altın Afife" rolünü İstanbul DOB sanatçısı Zuhal Karaca, "Kırmızı Afife" rolünü Esra Taner, "Mor Afife" rolünü Öykü Ertürk, "Gümüş Afife" rolünü Iaroslava Volkova, "Ziya" rolünü Artur Ivanov, "Nazır" rolünü Burak Özbek, "Dr. Suat" rolünü Umut Çaltekin ve "Selahattin Pınar" rolünü Tolga Burçak canlandıracak. Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen ve 9 Mart'ta tekrar sahnelenecek olan eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.