Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde 20’inci yıl coşkusu

Antalya Devlet Opera ve Balesi 20. Kuruluş yıldönümünü özel bir gala gecesi ile kutlayacak. 5 Nisan Cuma akşamı saat 19.00’da gerçekleştirilecek “20. Yıl Gala Gecesi” iki bölümden oluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde 20’inci yıl coşkusu
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GECENİN birinci bölümünde Antalya Devlet Opera ve Balesi dansçıları koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait olan Dört Mevsim “Kış” ve Danzon eserlerini sahneleyecek. İki bale arasında Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin kuruluşundan bu yana olan gelişiminin anlatıldığı bir projeksiyon gösterimi yapılacak. Gecenin ikinci bölümünde ise Antalya Devlet Opera ve Balesi solistleri, korosu ve orkestrası Antalyalı sanatseverler ile buluşacak. G. Verdi, V. Bellini, A. Dvorak, R. Wagner, G. Donizetti, A. Borodin, G. Puccini, R. Leoncavallo ve F. Cilea’ya ait 20 parçanın seslendirileceği konserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. 

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