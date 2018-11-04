Antalya'dan sıcaklar gitmek bilmiyor

SICAK havayı fırsat bilen vatandaşlar ise Kasım ayında deniz keyfi yaşıyor. Vatandaşların eğlendiği sahiller havadan görüntülendi.

Kasım ayının başında hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı Antalya, adeta yazdan kalma günleri yaşıyor. Yurdun doğusunda kar yağışı, batısında ise soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya’da etkili olan pastırma sıcakları nedeniyle vatandaşlar denize girmenin keyfini yaşıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilinde yüzlerce kişi sıcak havanın tadını çıkartıyor.



Genellikle turistlerin bulunduğu Belek bölgesinde ise vatandaşlar hem denize giriyor, hem de çeşitli etkinliklerle eğleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise Antalya genelinde 24 derece olarak ölçüldü.

Dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alan Belek turizm bölgesi havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde denize girenler, paraşüt ile tur atanlar ve oteller bölgesi yer alıyor.