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Antalya'dan Putin'e dev tavla hediyesi: Tavla oynarken karşısında kimse duramaz diye düşünüyoruz

Antalya'da dekoratif ahşap işi yapan Haluk Ünal, 2 asırlık meşe ağacı ve epoksiden imal ettiği dev tavlayı, Türkiye'ye karşı olumlu tavırlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye etmeye karar verdi. Ünal, "Hediye için Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtik, cevap bekliyoruz" dedi.

ANTALYA 02.12.2019, 12:16
Antalya'dan Putin'e dev tavla hediyesi: Tavla oynarken karşısında kimse duramaz diye düşünüyoruz
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Antalya'da dekoratif ahşap işi yapan Haluk Ünal, 2 asırlık meşe ağacı ve epoksiden imal ettiği dev tavlayı, Türkiye'ye karşı olumlu tavırlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye etmeye karar verdi. Ünal, "Hediye için Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtik, cevap bekliyoruz" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dekoratif ahşap tasarım işi yapan Haluk Ünal, asırlık ağaçlarla ihtiyaca yönelik her türlü ürünün hem tasarımını hem de imalatını yapıyor. Meşe ağacından imal ettiği tavlayı bir iş adamının satın alarak, Katar Kraliyet Ailesi'nin bir üyesine hediye etmesi üzerine Ünal, yeni bir tavla yapmaya karar verdi. 200 yaşındaki meşe ağacından bir parça kestiren Ünal, tavla yapmak için kalıp çıkardı. Kalıbın boşluk kalan kısımlarını epoksi ile dolduran Ünal, 10 kişilik ekiple 1 ay boyunca çalıştı.

Led aydınlatma döşendi

1 aylık çalışma sonunda 70cm x 84cm ebatlarında 50 kilogram ağırlığında ayaklı dev bir tavla ortaya çıktı. Epoksinin şeffaf bir görünüme sahip olması nedeniyle daha dekoratif görünmesi için içerisine led aydınlatma da döşeyen Ünal ve ekibi, tavla için 2 bin Euro harcadı.

Tavlayı satmak için vitrine yerleştirmeyi düşünen Haluk Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda olumlu iletişim kuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye etmeye karar verdi. Ünal, tavlanın bir köşesine 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına iki ülke arasındaki iyi niyet yaklaşımları adına Antalya'da üretilmiştir' yazılı bir metal levha ekletti. 

Tavlanın Putin'e iletilmesi için Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yazışmalar yaptıklarını ve cevap beklediklerini anlatan Haluk Ünal, “El oyması, tamamen el işçiliği tavlalar üretiyoruz. Ahşap üzerine her türlü işi yapabiliyoruz. Bu tavlayı yaklaşık iki buçuk asırlık bir meşeden imal ettik ve epoksi döktük. Türkiye ile Rusya arasında son zamanlardaki sıcak ilişkiler nedeniyle bu tavlayı Vladimir Putin'e hediye etmeye karar verdik. Yazışmalar yapıldı, kabul görürse göndereceğiz" dedi.

Tavla oyununda kazanan oyuncunun tavlayı kapatıp rakibinin kolunun altına sıkıştırması geleneği olduğunu kaydeden Haluk Ünal, “Bu tavla katlanmadığı ve ağır olduğu için zor. Putin'in karşısında tavla oynarken kimse duramaz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ünal, Putin'in hediyeden dolayı çok mutlu olacağını tahmin ettiğini ifade etti.

#Antalya #putin #tavla #hediye #Haluk Ünal
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