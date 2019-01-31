Antalya'dan acı haber geldi: Bir hafta sonra hayatını kaybetti!

KEMER'in Kuzdere Mahallesi’nde 24 Ocak’ta ilçeyi etkisi altına alan fırtına sırasında evinde başına kalas düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi Şerife Yumşak (39) bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Yumşak’ın ölüm haberini alan yakınları ve dostları Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine akın ederek başsağlığında bulundu. Öte yandan Antalya'da meydana gelen hortumda mevsimlik tarım işçisi 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir ve 3 çocuk annesi Şerife Yumşak ile ölü sayısı 3’e yükselmiş oldu. Kaybolan üniversite öğrencisi Kadar Buse Acar’ı ise arama çalışmaları hala devam ediyor.