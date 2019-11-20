Antalya'daki öğretmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

TÜRK Eğitim Sen Antalya Şubesi üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek, şiddetin önlenmesi ve caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Kapalı Yol'da havuz başında bir araya gelen öğretmenler, basın açıklamasının ardından mektubu PTT aracılığıyla Ankara'ya gönderdi.Türk-Eğitim Sendikası Antalya Şube Başkanı Oğuz Öztürk, neredeyse her gün eğitim ve bilim yuvalarında eğitim çalışanlarının sözlü ya da fiziksel saldırıya uğradığını söyledi. Öztürk, “Görevimizin başında öldürülüyoruz, sopa, tekme ve yumruklarla dövülüyoruz, bıçaklanıyoruz. Artık son noktada, sözün bittiği yerdeyiz. Bizler endişe içinde günü bitirdiğimizde mutlu olacak hale geldik. Şiddet gittikçe artıyor. Artık ölüyoruz. Öğretmeni itibarsızlaştıran, saygınlığını ortadan kaldıran bu anlayış bir an önce değiştirilerek öğretmene gereken değer verilmeli ve öğretmen bir ülkenin ayakta kalabilmesi oldukça zordur" dedi. Basın açıklamasının ardından sendikadan bir öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektubu bisikletiyle postaneye götürerek postaladı.