Antalya'daki araçların yüzde 47'si otomobil

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 153 bin 556 adet taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya'da ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 95 bin 556 adet taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 47,2'sini otomobil, yüzde 26,4'ünü motosiklet, yüzde 17,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya'da 289 bin 5 motosiklet bulunuyor. Antalya bu sayıyla 330 bin 798 motosikletin bulunduğu İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı.

ISPARTA'DA ARAÇ SAYISI

Isparta'da ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 178 bin 183 taşıt bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 45,7'sini otomobil, yüzde 22,3'ünü motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından 29. sırada yer aldı.

BURDUR'DA ARAÇ SAYISI

Burdur'da ise ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 135 bin 72 adet taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 40,2'sini otomobil, yüzde 25,3'ünü motosiklet, yüzde 16,7'sini traktör, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,6'sini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur, trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında iller bazında 38. sırada yer aldı.