Antalya'da zeytincilik büyük ivme kazandı

TURİZMİN yanı sıra önemli bir tarım kenti de olan Antalya'da çiftçiler, eylülün sonunda başladıkları zeytin hasadını tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkının en önemli gelir kaynakları arasında yer almaya başlayan zeytinin bir bölümünü yemek için ayırırken, büyük bölümünü ise zeytinyağı fabrikalarında sıkılarak yağ elde ediliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki 8 milyon 369 bin dekar zeytinlik alanının 166 bin dekarı Antalya'da bulunuyor. Antalya'da 44 bin 290 ton olan zeytin üretimi son 10 yılda yüzde 50'den fazla artarak yaklaşık 70 bin tona yükseldi. Son 3 yılda bölgedeki zeytin ağacı varlığı da yaklaşık 2 milyondan 4,5 milyona çıktı. Türlere ve ebatlara göre 2.5- 3.5 lira arası toptan fiyatı olan zeytinin perakendede 4- 7 liraları arasında tezgahlarda yerini alıyor. Zeytinyağı fiyatları ise kalitesine 15-20 lira arasından değişiyor.

“Antalya bölgesi zeytinyağında çok büyük bir ivme kazandı”

Zeytinyağı imalatçısı Zafer Tan, son yıllarda Antalya bölgesi zeytinyağında çok büyük bir ivme kazandığını söyledi. Son 15 yıldır bölgede zeytinciliğin yükseldiğini aktaran Tan, "Bunun sebebi zeytin emeksiz bir bitki olduğundan dolay zeytinyağı sektörü büyümeye başladı. Eskiden bu bölgeden zeytinyağını dışarıdaki tüketiciler pek almak istemezdi. Tarımın başkentiyiz ama zeytincilik 5. grup ürün olduğu için, herkes olursa olur olmazsa olmaz gözüyle bakardı. Çiftçinin bilinçsizliğinde dolayı asitler yüksek çıkardı. Yüksek çıktığı için de piyasa değerlerinin altında satılıyordu. Son 5-6 yıldır özellikle Antalya zeytinyağı yaptığımız çalışmaların sonucunda ulusal ve uluslararası piyasada söz sahibi olmaya başladı. Yani Antalya’nın yağı eskisi gibi asit 7-8 değerinde değil, 0.0-0.4 dizemlerdeki asit oranında seyir ediyor. Bunun temeli de çiftçiden ve bizim gibi imalatçı firmalardan kaynaklanıyor. Gösterilen gayretten dolayı çiftçi bilinçlendi” dedi.

"Antalya'da zeytinyağı daha farklı bir boyuta gelecek"

Bu bölgede tek bir sıkıntılarının olduğu söyleyen Tan, şöyle konuştu:

"Zeytin ağacı toprağa dikildikten sonra 8 ile 10 sonra ürün vermeye başlar ve gelir sağlanır. Şu andaki çiftinin mantığı 2-3 yıl sonra hemen gelir elde edecek bir ürün olduğu gördüğün dolayı biraz sıkıntımız var. Onu da yetkililer ve bizler çiftçileri bu konuda bilinçlendirerek yavaş yavaş sektörün büyümesini sağlıyoruz. Bundan 10 yıl önce Antalya bölgesindeki 2.5 milyon adet ağacı var iken şuan bu sayı 2 katı artarak 5 milyonun üzerine çıktı. Bu ağaçların ürün vereni 3 milyon, yeni fideler ise yaklaşık 2 milyon adet. Birkaç yıl sonra bu fidelerin de ürün vermeye başladığı zaman Antalya zeytinyağı daha farklı bir boyuta gelecek."

“Antalya zeytinyağını uluslararası boyuta taşıyacağız”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve ekibiyle bir çalışma grubu kurduklarını aktaran Tan, bu grup ile yeni bir proje başlattıklarını söyledi. Tan, "5 yıldır ortak çalışma grubumuz var ve bu grupta şu anda bir proje yaptık. Bu URGE adlı proje Ekonomi Bakanlığımız tarafından da kabul edildi. URGE Projesi’yle ilk ziyaret Rusya, Amerika, Japonya olmak üzere Antalya zeytinyağını uluslararası boyuta taşıyacağız. Bu boyuta taşıdığımız zaman neler gelecek. Çiftçinin öğretmiş olduğu zeytinyağı ihracat boyutundaki bir kalite de üretilirse o zaman daha iyi olacak. Ama bunu da alınan eğitimlerle temelde bu bitkinin hasadı bilinçli olursa çıkan yağlar da kaliteli olacak ve ihracata gidecek bu da ülke ekonomisine kattı sağlayacak" diye konuştu.

"Son günlerde zeytine büyük bir rağbet var"

Antalya genelinde 3.5 milyon ürün veren ve 900 adet yeni dikilen zeytin ağacı bulunduğu aktaran Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu ise, toplamda 4.5 milyon civarı ağacın mevcut olduğunu söyledi. Başkan Musluoğlu, "Alanya’ya bakıldığı zaman da ortalama tarım ilçe ve ziraat odasına kayıtlı üreticilerin bize verdiği beyanlara göre 6 bin 900 dekar alanda zeytin üretilmektedir. Ama tabi tamamı kayıt altında olmadığı için biz bu dekarın 10 bine yakın olduğunu düşünüyoruz. Son on yıl içinde satılan fide sayısına bakılırsa ilçe bazında yaklaşık 800 bin adet ağaç mevcut" dedi.

Son günlerde zeytine büyük bir rağbet olduğunun altını çizen Musluoğlu, "Temel ürünlerimiz her ne kadar ekonomik değer bakımından muz, avokado gibi ürünler olsa da son günlerde zeytine büyük bir rağbet var" şeklinde konuştu.