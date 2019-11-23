Antalya'da yine Akdeniz foku görüldü
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz foku, Demre'de yine görüldü.
ANTALYA 23.11.2019, 10:47
DÜNYADA koruma altında olan Akdeniz foku, 31 Mayıs günü Üçağız Mahallesi'ndeki iskelede demirli bulunan yatlar arasında bir süre dolaşıp, gözden kayboldu. Bir Akdeniz foku da 23 Haziran günü Kekova'daki Kaleköy önünde bir vatoz balığını parçalarken görüntülendi. Dün de bir Akdeniz foku, Üçağız Mahallesi iskelesinde demirli bulunan yatlar arasında kısa süre görüldü, ardından kayboldu. Üçağız Koyu'nda denizde, bir süre sonra da teknelerin arasında yeniden görülen Akdeniz fokunun yaklaşık 170- 180 santim civarında ve 300- 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Üçağızlı tekneciler, fokun daha önce de görülen aynı fok olabileceğini belirtti. Akdeniz'de yaklaşık 100, tüm dünyada ise 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor.
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