Antalya'da turizm uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü tarafından yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapabilmeleri amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 148 noktada toplam 97 ekip ve 719 personelin katılımı ile turizm uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 5 bin 385 şahıs sorgulanırken, aranan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 380 aracın sorgulandığı uygulamada, 32 araca 16 bin 826 liralık işlem yapılarak, 2 araç trafikten men edildi. Umuma açık 224 işletmenin kontrol edildiği uygulamada 7 işletmeye işlem yapılırken, 107 tabanca mermisi ve 20 şişe alkollü içecek ele geçirildi.