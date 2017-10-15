Antalya'da toplu ulaşımda esnafın uygulaması yarın başlıyor

YARINDAN itibaren güzergahlar ve sefer sıklıkları, ulaşım esnafının belirlediği şekilde gerçekleşecek. Ulaşım esnafının tecrübesiyle toplu ulaşımla ilgili şikayetlere çözüm üretmesi bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin huzurlu ve konforlu bir toplu ulaşımdan istifadesi için akademisyen ve uzmanlardan oluşan Ulaşım Master Planı ekibine yaptırdığı çalışmada, yeni hatlar eklemek ve sefer sayılarını artırmak suretiyle toplu ulaşımda yeni araç ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, uzmanların önerisi doğrultusunda 12 metrelik 100 adet, 8.5 metrelik 50 adet, 5.5 metrelik 50 adet olmak üzere 200 araç satın alma işlemini başlatmıştı. Ancak Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalyalıları huzurlu ve konforlu taşımak için yeni araç ihtiyacı olmadığını, mevcut araçlarla da Antalyalılara hizmet edebilecekleri sözünü vermiş ve bu konudaki tekliflerini Ulaşım Daire Başkanlığı’na sunmuştu.

Bu talep üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, esnafın sesine kulak vererek, her türlü güzergah planlaması, sefer sıklıklarının düzenlenmesi gibi uygulamaları Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan gelen teklife göre aynen uygulayacağını açıklamıştı.