Antalya'da toplu ulaşım ücretleri artırıldı

ULAŞIM Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2 yıldır aynı tarife üzerinden hizmet veren toplu taşıma esnafının, akaryakıt fiyatlarındaki artış, amortisman, sigorta, bakım-onarım ve işletme giderlerindeki artışı gerekçe göstererek talepte bulunduğu fiyat düzenlemesini karara bağladı. 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli 2 lira 70 kuruş, öğrenci 1 lira 80 kuruş olacak. Aktarma ise ücretsiz olacak.

SON DÜZENLEME 2 YIL ÖNCE YAPILDI

Toplu taşımada fiyat tarife değişikliğinin en son 3 Mayıs 2017 tarihinde yapıldığını hatırlatan Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, bu tarihten sonra başta akaryakıt fiyatlarındaki artışlar olmak üzere pek çok kalemde yaşanan artışın ulaşım esnafını olumsuz etkilediğini belirtti.

ESNAFIN TALEPLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Filiz, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Hepimizin bildiği üzere ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullar nedeni ile şehrimizde toplu taşıma hizmeti veren Otobüsçüler Odası'na bağlı tüm esnafımızın ve Büyükşehir Belediyemiz adına toplu ulaşım hizmeti veren şirketimizin işletme giderleri her geçen gün katlanarak artmaktadır. Toplu taşımada fiyat tarife değişikliği en son 3 Mayıs 2017 tarihinde yapılmıştı. O tarihten sonra akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 40 oranında artış olmuş ve buna paralel olarak da amortisman, sigorta, bakım-onarım ve işletme giderleri aynı oranda artmıştır. Bu nedenle Otobüsçüler Odası ve taşımacı esnafımızın yoğun talepleri söz konusu olmuştur. Esnafımız bu fiyat politikası ile zarar ettiğini, evine ekmek götürmekte zorlandığını, hatta ana-babasından kalan taşınmazları satmak zorunda kaldıklarını dile getirmiştir. Bir yıldır tramvayda, iki yıldır da otobüslerde toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamış olup, yukarıda belirttiğimiz koşullar nedeni ile toplu taşıma ücretlerinde zamlı tarife uygulamasına geçmiş bulunmaktayız."

ARTIRIM ORANI YÜZDE 24 ORANINDA

Akaryakıt fiyatları ve işletme giderlerindeki artışlar ve taşımacılardan gelen yoğun talepler de dikkate alındığında toplu taşıma ücretlerinde bir tarife değişikliğinin kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çeken Filiz, fiyat düzenlemesi yapılırken halkın menfaatlerinin ilk öncelik olduğuna vurgu yaptı. Filiz, “Halkımızın menfaatleri en büyük önceliğimizdir. Bu husus dikkate alınarak titizlikle çalışılmış ve yeni tarife belirlenirken halkımızın ekonomisi ile toplu taşıma esnafının durumu arasında dengeleme yapılmıştır. Böylece artırım oranı yüzde 24 oranında tutulmaya çalışılmıştır" dedi.

60 DAKİKA SÜREYLE AKTARMA ÜCRETSİZ

15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli 2 lira 70 kuruş, öğrenci 1 lira 80 kuruş, kredi kartı 3 lira 20 kuruş, kullan at biletler 3 lira 50 kuruş oldu. Daha önce aktarmada 1 TL ücret alınırken, yeni ulaşım tarifesinde 60 dakika süreyle aktarma ücretsiz olacak. Aktarma ücretinin kaldırılmasıyla birlikte aktarmalı ulaşım yapan vatandaşların bilet bedellerinde indirim sağlandı. Mevcut uygulamada tam bilet aktarma ile birlikte 2,60 TL + 1,00 TL ile toplamda 3,60 TL öderken, yeni düzenlemeyle şimdi sadece 3,20 TL ödeme yapacak. Hatlarında revize edilmesi ile aktarmalar artacak. Bu sayede toplu taşımanın vatandaşların daha fazla tercih edeceği bir ulaşım seçeneği haline gelmesi hedefleniyor.

VARSAK-YEŞİLTEPE HATTINDA SEFER BAŞLIYOR

Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ulaşım A.Ş. olarak Antalya'da toplu ulaşımı daha fazla kullanmaya yönelik uygulamalarla Antalya trafiğini de belirli ölçüde rahatlatmak istediklerini açıkladı. Filiz, “Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha konforlu toplu taşıma gerçekleştirilmesi için 3. Etap raylı sistem hattımız, Kurban Bayramında Varsak Durağı- Yeşiltepe Durağı arasında hizmet sunmaya başlayacaktır. Yeşiltepe durağı ile 1. Etap arasında aktarma yapacak yolcularımız için ücretsiz ring seferlerimiz düzenlenmiştir. Bu şekilde tek ücret ile Varsak durağından Havalimanı-Expo ve Fatih duraklarına kadar ulaşım sağlanacaktır. Antalya'nın mevcut 35 km'lik (Nostaljik tramvay hattı dahil) raylı sistem hattına 11.5 km daha eklenerek raylı sistem hat uzunluğumuz 46,5 km'ye ulaşmıştır. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyemizin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacaktır" açıklamasında bulundu.