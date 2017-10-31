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Antalya'da tehlikeli yıkım

Antalya'da 3 katlı binanın hiçbir önlem alınmadan yıkılması tepkiyle karşılandı. Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi 2123 Sokak'taki 3 katlı eski binanın, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına karar verildi

Antalya'da tehlikeli yıkım

Antalya'da 3 katlı binanın hiçbir önlem alınmadan yıkılması tepkiyle karşılandı. Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi 2123 Sokak'taki 3 katlı eski binanın, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına karar verildi

31 Ekim 2017 Salı 23:26
Antalya'da tehlikeli yıkım
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BUNUN üzerine ekipler, yıkım için çalışmalara başladı. İş makinesi tarafından büyük bölümü yıkılan binanın çatısına çıkan yıkım ekibi, burada çalışmasına devam etti. Önlem alınmadan devam ettirilen yıkım, endişeye yol açtı. İş makinesi operatörünün hayatını hiçe sayarak yıkım çalışması yaptığını ifade eden vatandaşlar, bina üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan makineyle yıkım yapıldığını, kontrolsüz yıkım sırasında operatörün hayatının tehlikeye gireceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTehlikeli YıkımKepez İlçesi Yükseliş Mahallesi
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