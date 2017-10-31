Antalya'da tehlikeli yıkım

BUNUN üzerine ekipler, yıkım için çalışmalara başladı. İş makinesi tarafından büyük bölümü yıkılan binanın çatısına çıkan yıkım ekibi, burada çalışmasına devam etti. Önlem alınmadan devam ettirilen yıkım, endişeye yol açtı. İş makinesi operatörünün hayatını hiçe sayarak yıkım çalışması yaptığını ifade eden vatandaşlar, bina üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan makineyle yıkım yapıldığını, kontrolsüz yıkım sırasında operatörün hayatının tehlikeye gireceğini söyledi.
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