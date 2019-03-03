Antalya'da tartıştığı şahsı iki bacağından vurup kaçtı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sırasında Konyaaltı Öğretmenevleri Mahallesi kapalı pazar yeri içinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Y. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y.’nin iki bacağına 4 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Serdar Y., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.