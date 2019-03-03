Antalya'da tartıştığı şahsı iki bacağından vurup kaçtı

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Antalya'da tartıştığı şahsı iki bacağından vurup kaçtı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sırasında Konyaaltı Öğretmenevleri Mahallesi kapalı pazar yeri içinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Y. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y.’nin iki bacağına 4 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Serdar Y., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dev uyuşturucu operasyonu! Gazipaşa'da 82 kilo...
Dev uyuşturucu operasyonu! Gazipaşa'da 82 kilo...
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472