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Antalya'da taksicilerden 'şoförlü rent a car' tepkisi

Antalya'da korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, "Otellerdeki rent a carlar çoğu şoförlü araç kiralama adı altında transfer işi yapıyorlar. Bu durum sektörümüze yüzde 20 gibi bir kayıp yaşatıyor" dedi.

ANTALYA 09.12.2019, 15:20
Antalya'da taksicilerden 'şoförlü rent a car' tepkisi
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ANTALYA'DA daha önce de tartışmalara sebep olan korsan taksiciler için özellikle otellerin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Lara ve Kundu bölgesinde taksi adı altında taşımacılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nca gerçekleştirilen denetimde oteller bölgesine giren minibüs, otobüs ve otomobiller denetlenerek içerisinde yolcu olup olmadığı ve taşıma işi yapmaya yetkili olup olmadıkları incelendi. Yetkisi olmadığı halde taşıma işi yapanlara ceza kesilirken taşıma işi yapanların da belgeleri ve ruhsatları tek tek denetlendi.

YÜZDE 20 İŞ KAYBI

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, denetimlerin sıklıkla süreceğini ve taksi esnafının ekmeğine göz dikenlere fırsat verilmeyeceğini belirtti. Acente olarak VIP taşıma hizmeti sunanlara bir sözlerinin olmadığını vurgulayan Özçelik, "Otellerdeki rent a carların çoğu şoförlü araç kiralama adı altında transfer işi yapıyor. Bu durum sektörümüze yüzde 20 gibi bir kayıp yaşatıyor. Ayrıca vergi de kaçırıyorlar. Şoförlü rent a car diye bir iş kolu zaten yok. Bunlar taksicilerin işini çalıyor. Turizm taşımacılarını bunlardan ayırıyorum. Onların gerekli belgeleri var" diye konuştu. Özçelik, otellerin kendi bünyelerindeki otomobil ya da araçlarla da yolcu taşımacılığı yapamayacağını söyledi.

#Antalya #antalya haber #antalya taksici #Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası
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