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Antalya'da şok olay! Şampiyon olan milli sporcu dayak yedi

Antalya'da düzenlenen judo yarışmasında şampiyon olan Nazlıcan Özerler, verilen hediyeyi kabul etmemesi nedeniyle rakibinin babasından dayak yedi

Antalya'da şok olay! Şampiyon olan milli sporcu dayak yedi

Antalya'da düzenlenen judo yarışmasında şampiyon olan Nazlıcan Özerler, verilen hediyeyi kabul etmemesi nedeniyle rakibinin babasından dayak yedi

10 Aralık 2017 Pazar 14:07
Antalya'da şok olay! Şampiyon olan milli sporcu dayak yedi
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ANTALYA'DA düzenlenen Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda, 57 kiloda Nazlıcan Özerler'i yenerek, birinci olan Tuğba Zehir'in (25) karşılaşmanın ardından rakibinin babası Tacettin Özerler tarafından dövüldüğü iddiası üzerine Türkiye Judo Federasyonu, idari soruşturma başlattı.

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, 7- 8 Aralık günlerinde, Antalya'daki 10 bin kişilik spor salonunda düzenlendi. Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu olan, birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 5 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü, 2 Avrupa ikinciliği ve 3 Avrupa üçüncülüğü bulunan Tuğba Zehir, 7 Aralık'ta kadınlar kategorisi final maçında, kupa için Nazlıcan Özerler'le yarışmaya çıktı. Yarış sonunda Özerler'i yenen Tuğba Zehir, kupanın sahibi oldu.

RAKİBİNİN BABASINDAN DAYAK YEDİ

Tuğba Zehir, madalya ve kupa töreninden sonra rakibi Nazlıcan Özerler'in babası Tacettin Özerler'in, kendisine sinkaflı küfrettiğini iddia etti. Özerler'in daha sonra spor salonu koridorunda kendisini dövdüğünü, yüz, omuz ve göğüs bölgesinde darba bağlı morluklar oluştuğunu söyleyen Zehir, hastaneden 'darp raporu' aldı. Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek, Tacettin Özerler hakkında şikayetçi olan Tuğba Zehir, kupa töreninden sonra Özerler'in dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdiğini, kendisinin bu hediyeyi kabul etmediğini, olayın da bu nedenle yaşandığını ileri sürdü.

"BANA KÜFRETTİ, KORİDORDA DÖVDÜ"

Judo sporunu 17 yıldır yaptığını belirten Tuğba Zehir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Burada, 57 kiloda mücadele ettim. Rakibimi yendim. Madalya töreni sonrası rakibimin babası, sporculara kendi yaptırdığı tişörtleri veriyordu. Kürsüde hediyeyi aldım. Daha sonra kullanmayacağım için masaya bıraktım. Madalya ve kupamı alarak, doping kontrolü için odaya doğru yürüdüm. Bu sırada koridora girerken, Tacettin Özerler, bir anda arkamdan gelerek, beni itekledi. Bana, 'Sen kimsin, benim hediyemi almıyorsun?' diye bağırmaya başladı. O an sessiz kaldım, şok oldum. O sırada kolumdan tutup, savurdu ve kapıya çarpıp, vurdu. Eliyle yüzüme ve vücuduma vurmaya devam etti. Bunlar olurken, sesimizi duyan bazı sporcular ve federasyon yöneticileri, araya girdi. Buna rağmen küfretmeye devam etti. O sırada da bana vurmaya çalışıyordu. Bana, şu an hatırlayamadığım, ağza alınmayacak küfürler savurmaya devam etti."

"MORLUKLARI MAKYAJLA KAPATTIM"

Yıllarını spora verdiğini dile getiren milli judocu Zehir, "'Kadına şiddete hayır' dediğimiz bu günlerde üstelik milli bir sporcu olarak darbedildim, hakarete uğradım. Sebebi de verdiği hediyeyi almamam. Kadın olarak yaşadıklarımın hesabını mahkemede arayacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Yüzümde ve göğsümde morarmalar, çizikler meydana geldi. Aynı zamanda, sol omzunda kas zedelenmesi oldu. Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcuyum. Olimpiyat kampı için Trabzon'a gideceğim; ama omzumdan sakatlandım. Yanağım mor. Makyaj malzemesiyle kapamak zorunda kaldım" dedi.

FEDERASYON, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Türkiye Judo Federasyonu, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Antalya'da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası sonrasında basına da yansıyan istenmeyen bir olay vuku bulmuştur. Bizlere de rahatsızlık veren, judonun felsefesine ve ruhuna yakıştıramadığımız söz konusu olayda yaşananlar basına yansıdığı gibi gerçekleşmemiştir. Olayın başlama anında olanlar milli sporcu Tuğba Zehir tarafından doğru şekilde anlatılmış olsa da kendisi başka bir spor insanı tarafından darp edilmemiş, ancak milli sporcuya karşı kaba sözler sarf edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Olayın her safhasına federasyon yetkilileri ve birçok sporcu tanıklık etmiştir. Milli sporcuya karşı yapılan davranış üzücü olduğu kadar sporcumuzun ulusal medya aracılığıyla kamuoyu önünde olayı gerçeğinden farklı şekilde anlatması da o kadar üzücüdür. Olayın tarafları ile ilgili spor hukuku çerçevesinde gerekli tutanaklar düzenlenmiş ve idari soruşturma açılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Nazlıcan ÖzerlerAntalyaDayakSakanl
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