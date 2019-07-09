Antalya'da 'Sıra Gecesi'

ATATÜRK Parkı'ndaki bir restoranda açık havada gerçekleşen 'Sıra Gecesi'ne katılım yoğun oldu. Nurdan Ayhan Nostalji Sahne Topluluğu'nun da destek verdiği gecede Şanlıurfa yöresine ait geleneksel kıyafetlerle sahneye çıkan müzisyenler Ali Kardaş, İlhan Ulu, Rafet Çetin, Şaban Aygün, programa, merhum sanatçı Kazancı Bedih'in anısına 'Urfalıyam Ezelden' adlı türküyle başladı. Acılı çiğ köftenin de hazırlandığı gecede 'Nemrudun Kızı', 'Ben Bir Yakub İdim', 'Aysel Kız', 'Yeşil Ördek Gibi', 'Neyleyim Ben Böyle Yari', 'Ağlama Yar Ağlama', 'Fırat Dağı Geliyor', 'Mardin Kapısından Atlayamadım', 'Pala Remzi', 'Kara Tren' gibi birçok türkü seslendirildi. Geceyi organize eden Hüseyin Taşören, "Urfa Sıra Gecesini gelenekselleştirip aynı mekânda ayda bir gerçekleştireceğiz. Gecemize yurdumuzun birçok ilinden Antalya'ya gelip yerleşmiş hemşerilerimiz katıldı. Amacımız müzik sevenleri dostluk-kardeşlik adına bir araya getirmek, müzikle kaynaştırmak, neşeli, keyifli dakikalar yaşamalarını sağlamak" dedi.