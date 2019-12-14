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Antalya'da seradaki ürünleri su altında kalan üreticilerin zor anları

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı 50 dönüm serada hasarlara sebep oldu.

ANTALYA 14.12.2019, 17:25
Antalya'da seradaki ürünleri su altında kalan üreticilerin zor anları
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KAŞ'TA dün öğle saatlerinde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar yağışların oluşturduğu göletlerde mahsur kaldı, kimi de su kanalına düştü. Diğer yandan dolu ve sağanak yağışı en çok seralarda hasara sebebiyet verdi. Ürünlerini dolu ve sağanak vuran çiftçiler zor anlar yaşadı. Çiftçiler önce kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı ardından bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri görevi devraldı. Seralara 12 kepçe, 4 paletli kepçe, 14 kamyon ve müdahale etti. Yağışlar bugün de devam ederken Kaş Tarım ilce ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 50 dönüm seranın su baskınından zarar gördüğü tespit edildi. Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerinde küçük çaptakiler hariç 5 hektar naylon ve cam seraların zarar gördüğü anlaşıldı

Hazırlıksız yakalandılar

Dolu ve sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan çiftçiler biranda neye uğradıklarını şaşırdı. Yağan dolu ve sağanak mahalledeki seraları göle çevirdi. Üreticiler önce kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı ardından bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri görevi devraldı. 12 kepçe 4 paletli kepçe 14 kamyon ve işçilerin su tahliye çalışmaları gece boyunca devam etti.2 dönüm serasına komple su girdiğini söyleyen üretici Osman Güzeloğlu, öğleden buyana bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sebebiyle henüz kızarmakta olan 2 dönümde ekili domatesin zarar gördüğünü anlattı


Başkan Ulutaş çalışmaları yerinde inceledi

Diğer yandan Kaş Belediyesi ekipleri göl mevkinde bulunan su kanallarının taşması sebebiyle açılamayan kanalları açmaya çalıştı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da sahada gelişmeleri yakından takip etti. Başkan Ulutaş, belediye olarak tüm araç ve personellerin gerekli noktalara sevk edildiğini belirterek, teyakkuzda olduklarını ifade etti.Bölgede üreticilerle birlikte su basan seraları gezen ve çalışmaları inceleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Saat 15.00'ten sonra sağanak yağmur başladı. Kınık, Ova, Yeşilköy bölgesinde vatandaşların seralarında ciddi hasarlar oldu, domates seralarında özellikle maddi kayıplar var. Sağanak aniden başlayınca zarara sebebiyet verdi. Kaş belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerin yönlendirmeleriyle araçlarımızı ve personeli sevk ettik, teyakkuzdayız inşallah yağışlar daha fazla zarara yol açmaz" dedi.Bölgede yağışın halen devam ettiği bildirildi.

Araç mahsur kaldı

Öte yandan, yağışların oluşturduğu göletlerden birinde ise içinde 1 kişinin bulunduğu araç mahsur kaldı. Göl mevkiinde suyun yüksekliğini hesap edemeyen ve geçebileceğini düşünen sürücünün aracı su kanalına düştü. Sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarken ekipler tarafından araç suyun içinden çıkartıldı.


"Domates fidelerini kurtaramazsak çürüyecekler"

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışıyor. Su basan seraları tahliye etmeye çalışan bir üretici, dün akşamdan beri yağmurun dinmediğini ifade ederek, "Saat 11.00 itibarıyla domates toplamaya girdik. 13.00 sıralarında önce yağmur, sonra dolu ve ardından tekrar yağmur devam etti. Domates toplamayı durdurduk çünkü seralarımıza su girmeye başladı. Kendi imkanlarımızla tahliye etmeye çalıştık ama uğraştık ama dört dönüm seranın 2 buçuk dönümü su altında kaldı. Şu anda yüzde 50'sinin suyunu tahliye ettik, hala uğraşıyoruz. Domates fideleri çok su gördüğü için kurtarmaya çalışacağız, kurtaramazsak çürüyecek" şeklinde konuştu

#Antalya #kaş #sağanak #DOLU YAĞIŞI #Sera
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