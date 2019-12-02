Antalya'da sahildeki localara haciz
Konyaaltı Sahili'nin işletmecisi ile kiracısı arasındaki ekonomik anlaşmazlık sonrası gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında locaların kamyonlara taşınması, ilginç görüntü oluşturdu.
ANTALYA 02.12.2019, 12:25
SAHIL Antalya Yaşam Parkı'nın işletme hakkını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale ile alan firma, Konyaaltı Sahili'ndeki işletmeleri de farklı kuruluşlara kiraladı. İhaleyi alan şirket ile sahilde bir işletmeyi kiralayan firma arasında ekonomik anlaşmazlık çıktı. Şirket, kirayı zamanında almadığı iddiasıyla kiracısı hakkında haciz işlemi başlattı. Haciz memurları ve polis eşliğinde gerçekleştirilen haciz işlemleri sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sahilde yazın güneşten korunmak amacıyla oluşturulan tahta localar da haciz edilen eşyalar arasında yer aldı. 10 işçi güçlükle taşıdıkları locaları kamyonlara yükledi.
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