Antalya'da, Rus-Türk Gençlik Forumu gerçekleştirildi

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Diplomasi ve Etnik İşletmeler Rus-Türk Gençlerinin Temel Komünikasyon alanı' adlı Gençlik Forumu'na katıldı. Türkiye ve Rusya arasında aktif gençliğin toplanmasını kolaylaştıracak kültürlerarası iş iletişim platformu oluşturmak amacıyla düzenlenen Rus-Türk Gençlik Forumu'nda konuşan Başkan Tütüncü, forumun kurucularından olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.



İLİŞKİLERİMİZ GENÇLERLE DAHA DA GÜÇLENECEK



"Türkiye ve Rusya birbiriyle yakın hukuku, iyi ilişkileri olan iki toplum, iki devlet ve iki millet" diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Dolayısıyla bu ilişkilerin daha da geliştirilmesine dönük atılacak olan her türlü adımın çok kıymetli, çok değerli olduğunu ifade etmeliyim. Bugün burada Türk ve Rus gençlerini merkeze alan bir forum vasıtasıyla gençler üzerinden her iki devletin birbirine daha da yaklaşması, dostluk bağlarını güçlendirmesi son derece anlamlıdır. İstiyorum ki; şehrimizde bu forum ve buna benzer ilişkilerle, bu güzel şehirde hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin halkları arasındaki etkileşim ve diyalog daha da güçlensin. Biz bunun için varız ve bugün bunun için buradayız. Forumun sonuçlarının da hepimiz adına sevindirici olmasını diliyorum. Ben de bu şehrin bir yerel yöneticisi olarak, her zaman bu ikili ilişkilerin ve diyalogların geliştirilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum" dedi.



KÜLTÜRLERARASI PLATFORM



Rus-Türk dostluğunun daha da arttırılmasına yönelik düzenlenen forumda, konuşmaların ardından Rus-Türk Misafirperverlik Festivali 'Samovarfest 2020' projesi işbirliği anlaşması imzalandı. Forum; Rusya ve Türkiye'nin gençlerinin açık diplomasi, kültür, eğitim, halk sanatı, turizm, etno-işletme ve genç girişimcilik alanlarında birleşmesine yardımcı olacak kültürlerarası bir iş ve iletişim platformunu oluşturmayı amaçlıyor.