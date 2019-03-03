Antalya'da Runatolia heyecanı

ANTALYA Kültür Parkı önünden başlayan yarışlara, 49 ülkeden 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 42 kilometrelik maratonda 578, 21 kilometrelik yarı maratonda 2 bin 474, 10 kilometre koşularında ise 6 bin 948 kişi yer aldı. Yarışların startını veren Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur koşuya da katıldı. Profesyonel sporcuların da yer aldığı organizasyonu çok sayıda sporsever izledi. Maratona bazı koşucuların bebekleriyle ve film karakterlerinin kostümleriyle katılması dikkati çekti. Etkinlikte 74 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık, organ bağışı, doğa, engellilerin sorunları gibi konulara ilişkin pankart taşıyarak koştu.



