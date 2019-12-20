Antalya'da polisten sahte bilet uyarısı

BÜYÜK ikramiyenin 80 milyon lira olduğu Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte biletler konusunda vatandaşları uyardı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yer alan Milli Piyango stantlarını gezen ekipler, yılbaşı biletlerine yönelik yoğun talebin önceki yıllarda olduğu gibi yine vatandaşın umutlarıyla oynayan sahtekarların ilgisini çekebileceğini kaydetti. Milli Piyango bileti alırken mutlaka bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafın tercih edilmesi istendi.