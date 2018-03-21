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Antalya'da polis kendini vuran meslektaşıyla evlendi

Antalya'da görevli polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce kendisini yanlışlıkla başından vuran meslektaşı Taha Yasin Gül'le evlendi

Antalya'da polis kendini vuran meslektaşıyla evlendi

Antalya'da görevli polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce kendisini yanlışlıkla başından vuran meslektaşı Taha Yasin Gül'le evlendi

21 Mart 2018 Çarşamba 21:02
Antalya'da polis kendini vuran meslektaşıyla evlendi
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ANTALYA Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene, görev yaptıkları Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gelen polis çift, meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına girdi.

Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıyarken, şahitliklerini ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ile Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı.

3 ÇOCUK SÖZÜ ALINDI

Türel, nikahtan önce yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok nikah kıydığını belirterek, "Hiç TOMA ile gelen gelin damadın nikahını kıymamıştım." dedi ve polis çiftten 3 çocuk sözü aldı.

Polis, kendini vuran meslektaşıyla evlendi

VALİDEN İNCE ESPRİ

Nikahın kıyılmasının ardından konuşan Vali Karaloğlu, bir yıl içerisinde genç çiftin başından filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini belirterek, baharın başladığı nevruz günü çiftin nikah masasına oturduğunu söyledi.

Karaloğlu, "Ceren, sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin'e çektirmen lazım." diye espri yaparken, hayatın sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak son bir yıl içindeki dayanışmayla her türlü sıkıntıyı çözebileceklerini dile getirdi.

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Ceren EkinciPolis MemuruAntalyaTaha Yasin Gül
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