Antalya'da ölü balıklar sahile vurdu

ANTALYA'NIN Finike ilçesi Orman Müdürlüğü ve Finike Devlet Hastanesi arasında kalan sahil bandında kıyıya vuran ölü balıklar dikkat çekti. Sabah saatlerinde olta balıkçıları ve sabah sporu yapanlar tarafından fark edilen ölü balıklar için Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer tarafından balıklardan numune toplandı.

Finike İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Kılınç, "Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrası sahile gelerek numune toplama işlemi gerçekleştirdik. Numuneleri laboratuvara göndererek sonucu bekleyeceğiz" dedi.Sürekli olarak sahilde odun toplayan Necdet Yılmaz isimli vatandaş ise ""Sürekli olarak bu bölgede odun toplarım. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" ifadelerinde bulundu.