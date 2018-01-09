Antalya'da okullarına haciz gelen öğrencilere sömestr tatili öncesi karne şoku

BAZI veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürerken, maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği öğrenildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Kurum borçları ödeyemeyince okulu satma kararı aldı. Başka bir şirkete binayı devreden kurum iddialara göre ise borçları yine de karşılayamadı. Durumları belirsiz olan öğrencilerin velilerinin telefonuna ise, yeni alan firma tarafından SMS ile eğitime devam edileceği, daha sonrası ise daha önceki şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. 640 öğrencinin eğitim gördüğü okula çocuklarını göndermeye devam eden veliler, bir hafta sonrası çocuklarının eğitim gördüğü okula gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar dersteyken, sıra, masa ve klimalar söküldüğü iddia edilirken, birçok öğretmenin de aylardır maaş alamadığı, bazı öğretmenlerin de görevi bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Yaşanan olaylar sonrası dün okula gelip çocuklarının eşyalarını toplayan veliler, bugün ise tekrar gelerek okul yönetiminden gidişatla ilgili bilgiler aldı. Okulda sınıfların boş olduğu gözlenirken, okul bahçesi ve çevresinde de öğrencilere ait defter ve eşyaların olduğu görüldü. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürerken, maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği öğrenildi.

"Hiç birimiz hak ettiğimiz notları almadı"

Okullarının kapatıldığını ve karne alamayacaklarını öğrenen öğrenciler ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Okulun dışında yerlere oturan öğrencilerden 10. Sınıf öğrencisi Sena Bayram, “Karneyi sorduk, ya yeni kurulda verecekler ya da Cuma günü biz vereceğiz dediler ama yetişmeyecek. Hiç birimiz hak ettiğimiz notları almadık. İngilizce dersini hiç görmedik hep boş geçti. Öğretmenler biz mağdur olmayalım diye duruyorlar. Maaşlarını alamıyorlardı. Bugün ki sınavda da bütün cevapları söylediler. Biz bu durumdan haberdardık ve başka okullara gidecektik ama bize güven verdiler ama ortada kaldık. Tüm öğrenciler mağdur oldu” dedi.

"Buradaki adaleti gördükten sonra hukuk okumaktan vazgeçtim"

Dersteyken haciz geldiğini anlatan Fulya Makalı ise, “Bütün eşyaları sökmeye başladılar. Sıralarımızı, tahtalarımızı aldılar. Sınıfta hiçbir şey yok şuanda. Başka öğrencilerin karne alması, bizim alamamamız haksızlık. Bu yönetimin yaptığı bir saçmalık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hukuk okumak istiyordum ama buradaki adaleti gördükten sonra düşünmüyorum” diye konuştu.

Müdür, ’Karne verilmeyecek’ dedi iddiası

Okuldan eşyalarını toplayan velilerden Havva Cenkçi, peşin verdikleri okul ücretini geri alamadıkları için çocuklarını başka bir özel eğitime yazdıramadıklarını söyledi. Cenkçi, “Eşyaları topladık, okul kapandı dediler, eşyalarınızı alın dediler, biz de gelip topladık. Sınavlarını oldular ama karneyle ilgili bir şey söylemediler. Karna alacaklarını sanmıyorum, zaten okulda hiçbir yetkili yok” diye konuşurken, çocuğuna karne alamayacağını söyleyemediğini belirten baba Alim Demir ise “Okul kapandı diyorlar. Çocuğumun morali bozuldu, psikolojisi bozuldu. Ne bir sorumluluk var, ne bir ilgilenen var. Müdür kendilerinin karne vermeyeceğini söyledi. ‘Her halde milli eğitim verecek’ dedi” ifadelerini kullandı.