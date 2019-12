Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali Karaoğlu açıkladı

ANTALYA Valisinin açıklamaları şöyle;

Bugün 18,00 ile sabah 08,00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek. Biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem de 7 ilçe belediyemizden görevliler, kara yollarımız ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de takibimiz devam edecek.

Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz.

Bu ilk defa verilmiş olması dolayısıyla hem ulusal medyamızın, hem de vatandaşımızın çok fazla ilgisini çekti. İyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarımzı susmadı. 10 bine yakın mesaj gelmiş. Sorulan şey şu: “Bugün okullar tatil olacak mı?”

Biz an be an verileri alıyoruz. Biz zaten bugün gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını, dün yayınlamış olduğumuz uyarıda da var. okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için böyle bir tedbir de almadık. Çok sayıda mesaj aldık, çocuklardan gelen mesajlara da gülüyoruz, esprili mesajlar atıyorlar.

Gelirken birisi mesaj atmış. Konyaaltı sahilinden bir tanesi, denizden hortum çıktı… Denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye bize atmış. Ben Rizeliyim, her yağmur yağışında okulları tatil etsek Rize’de 300 gün yağmur yağıyor. Bir risk oluşunca onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız.

Yarın da sekizden sonra yağışların hafifleyeceğini söylüyorlar. Yarın da çocuklar tatil beklemesin onun için söylüyorum.