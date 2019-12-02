Antalya'da nüfusun yüzde 60'ı kimliğini değiştirdi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kasım ayı sonu itibarıyla nüfusun yüzde 60'ının kimliğini yenilediğini söyledi.
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı, Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'ndeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Nüfus ve insan kaynağının önemli bir güç olduğunu belirten Karaloğlu, buna yatırım yapan, bu gücü iyi planlayan devletlerin büyük olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 80 milyon toplam nüfusu, 50 milyon genç nüfusuyla ve nüfusuna yaptığı yatırımlarla hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Karaloğlu, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün bilişim teknolojilerini en iyi kullanan devlet kurumlarından birisi olduğunu aktardı. Vali Karaloğlu, "Antalya'da yeni kimlik verme noktasında kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 60'ı geçtik. Türkiye ortalamasının bir nebze üzerindeyiz. 100 bin pasaportu geçmiş durumdayız. Sürücü belgesi yenilemede de 261 bini aştık" dedi.
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