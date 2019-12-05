Antalya'da nöbetçi eczaneler dijital ortamda

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, vatandaşların akıllı telefonlarda haritalar üzerinde işaretlenmiş nöbetçi eczane listelerine tek tıkla ulaşılabileceklerini ifade etti. Ertekin, il ve ilçe bazında ayrı ayrı takip edilebilen sistemde vatandaşların www.antalyaeo.org.tr internet sayfasından, nöbet hizmeti sunan tüm eczanelerin hem adres hem de diğer iletişim bilgilerine, 7 gün 24 saat erişim sağlayabileceğini belirtti.



AŞININ ÖNEMİ



Başkan Ertekin, tüm eczanelerin yoğun hastalıkların yaşandığı kış ayları öncesinde, aşılar da dahil, kronik hastalıklarda kullanılan tüm ilaçları temin yoluna giderek sağlık hizmeti vermek için azami özen gösterdiklerini söyledi. Ertekin, "Vatandaşlarımıza ilaç kullanımına zorunlu kalmadan önleyici tedbirleri de göz önünde bulundurup aşılanmaları, takviye edici gıdalar da dahil doğru ürünleri, sağlık danışmanları olan hekimler ve eczacılarından bilgi alarak yaşamlarına katmalarını tavsiye ediyor sağlıklı günler diliyoruz" dedi.