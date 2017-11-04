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Antalya'da motosiklet sürücüsü terörü

Antalya’da öğrenci servisinden inen 11 yaşındaki kız çocuğu, duran öğrenci servisini sollayarak geçen motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü yoluna devam etti

Antalya'da motosiklet sürücüsü terörü

Antalya’da öğrenci servisinden inen 11 yaşındaki kız çocuğu, duran öğrenci servisini sollayarak geçen motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü yoluna devam etti

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:37
Antalya'da motosiklet sürücüsü terörü
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ANTALYA'NIN Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi’nde Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Okuldan çıkan ve evine gitmek üzere öğrenci servisine binen 6’ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki N.I., evinin olduğu yere gelince duran servisten indi. Park halindeki servisin önünden geçip yolun karşı tarafına gitmeye çalışan öğrenci servisinin sol tarafından hızla gelen motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Servisin önünden aniden çıkan öğrenciyi görüp frene basan motosiklet sürücüsü, öğrencinin koluna çarpıp an ak durabildi. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan yolun karşısına geçen öğrencinin yanına servis şoförü ve esnaflar gelip kontrol etti. Serviste, öğrenciler indikten sonra evlerine geçişlerini kontrol etmek için yardımcı eleman olmaması dikkat çekti.

Kız öğrencinin ise servisten inip, aynı servisin önünden yolun karşısına geçişi ve kaza güvenlik kameraları tarafında saniye saniye kaydedildi. 6’ncı sınıf öğrencisi N.I, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, motosiklet sürücüsü yoluna devam etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMotosiklet
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