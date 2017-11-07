Antalya'da motosiklet sürücüsü polisin aracını yaktı

ANTALYA'DA polis memurunun aracına benzin döküp yakan saldırganlardan biri tutuklandı.
POLİSİN EVİNİN ÖNÜNDEKİ ARACI YAKTILAR
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Elmalı ilçesinde bir polis memurunun evinin önündeki otomobili kimliği belirlenemeyen kişilerce yakıldı.
MOTOSİKLETİNE CEZA YAZILDIĞI İÇİN BU EYLEMİ YAPMIŞ
Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada motosikletli iki kişinin şüpheli hareketleri üzerine durdurulmaları üzerine A.B adlı şüpheliye ulaşan ekipler, A.B'nin 2,5 ay önce motosikletine yazılan ceza nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini belirledi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B tutuklandı. A.B'ye yardım ettikleri belirlenen yaşı küçük C.B, O.Ç, ve O.Ç sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.
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