Antalya'da masal gibi düğün

AHLUWALİA ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin, Türkiye'de şu ana kadarki en yüksek bütçeli Hint düğünü ile evlendi. Organizasyona 650 davetli ile 450 civarında yabancı prodüksiyon, dekor ve teknik ekip katıldı.

Düğün için masraftan kaçınmayan aileler, ülkelerinin önde gelen isimlerini de kentte ağırladı. Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen düğünde binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleri kullanıldı.

Düğünün son gününde dini tören ve barat töreni gerçekleştirildi. Damat Nalin, sahil yolundan havuz başına kadar atla geldi. Yol güzergahında Hintli ve Türk sanatçılar gösteriler yaptı. Aile yakınlarının da yöresel kıyafetleriyle seremonide dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Gelin Medha, otelden alındıktan sonra havuz başında dini tören yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra müzikli ve danslı eğlencelerin gerçekleştirildiği düğün evlilik resepsiyonuyla sona erecek.

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon da Hintli ailenin düğününde konser verdi. Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli sanatçılar da sahne aldı.

Türkiye'deki yılın ilk Hint düğününde yaklaşık 100 aşçı, Hint yemekleriyle sunum yaptı.