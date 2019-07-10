Antalya'da madde bağımlısı adam parkta ölü bulundu

Antalya'da, madde bağımlısı Metin Lafçı (46), parkta ölü bulundu.

Antalya'da madde bağımlısı adam parkta ölü bulundu
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MURATPAŞA ilçesi Serdengeçti Parkı'nda, saat 15.30 sıralarında, temizlik yapan görevliler, bankın üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, polisin yaptığı incelemede ise cesedin Metin Lafçı'ya ait olduğu tespit edildi. 

Madde bağımlısı olduğu ve kolonya içtiği değerlendirilen Lafçı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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