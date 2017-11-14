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Antalya'da lüks otelin stadyumuna yine alıcı çıkmadı

Antalya'da, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları nedeniyle 101 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Mardan Stadı ve personel lojmanlarına yine alıcı çıkmadı

Antalya'da lüks otelin stadyumuna yine alıcı çıkmadı

Antalya'da, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları nedeniyle 101 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Mardan Stadı ve personel lojmanlarına yine alıcı çıkmadı

14 Kasım 2017 Salı 11:58
Antalya'da lüks otelin stadyumuna yine alıcı çıkmadı
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AZERİ iş adamı Telman İsmailov'a ait Mardan Palace Otel'in stadyumuyla spot otel bloğu ve personel lojmanının, otelin  SGK'ya prim borçları nedeniyle 101 milyon lira bedelle satışa çıkarılmasına ilişkin ikinci ihale yapıldı, fakat yine alıcı çıkmadı.

SATIŞ DÜŞTÜ

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü  Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 4. İcra Takip ve Haciz Satış Merkezi'ndeki ihaleye katılan olmadı. İhaleye ilk olarak stat çıkarıldı. 51 milyon lira bedel ve 3 milyon 825 bin lira teminatla satışa açılan stat için 5 dakika bekleyen komisyon üyeleri açık artırmaya katılan olmayınca satışı düşürdü.

İhale komisyonu ikinci ihalede, otele ait personel lojmanlarını satışa sundu. 50 milyon lira bedel ve 3 milyon 750 bin lira teminatla satışa sunulan lojmanlar için de talep olmayınca komisyon bu satışı da düşürdü. İhalenin yeniden bir değer tespitiyle yapılacağı belirtildi.

101 MİLYON BEDELLE SATIŞA SUNULMUŞTU

Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı  Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve 2010'da "Dünyanın En Lüks Oteli" seçilen Mardan Palace Hotel, ekonomik sorunlar nedeniyle bir banka tarafından satın alınmıştı. Otele ait Mardan Stadyumu'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi ve 28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloku ile personel lojmanının yer aldığı arsa 101 milyon lira toplam bedelle satışa sunulmuştu.

ANTALYASPOR MAÇLARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Satışa çıkarılan spor kompleksinde 4 tribünlü bir futbol sahası, tek tribünlü bir futbol sahası ve 2 antrenman sahası yer alıyor. Mardan Stadı bir süre  Antalyaspor'un maçlarına da ev sahipliği yapmıştı.

Geçen aylarda bir tur şirketi, alacağı nedeniyle Mardan Palace'a icra takibi başlatmış, Sarkan İsmailov'a ait yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobili haczettirip, yediemin otoparkına çektirmişti. Otelin suyu da yaklaşık 2 milyon liralık borç nedeniyle kesilmişti.

Stadyumun satışına ilişkin geçen hafta yapılan ihaleye de katılan olmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Telman İsmailovSosyal Güvenlik KurumuMardan Stadı
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