Antalya'da küçük çocuk ölümün eşiğinden döndü

EDİNİLEN bilgiye göre olay saat 15:00 sırasında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki 211 numaralı apartmanın bahçesinde meydana geldi. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Evgi Şengül, okul dönüşü babasının da görevli olduğu binanın bahçesinde oynamaya başladı. Bu sırada oyunun heyecanıyla üzeri demir saçla kapalı olan foseptik çukurunun kapağının üzerine yanlışlıkla bastı. Ezgi çığlık atarak 8 metre derinliğindeki boş çukura düştü. “Babacım yardım et, ölüyorum” çığlığını duyan baba Mehmet Şengül, kızının düştüğü foseptik çukuruna koştu. Ancak kızını kurtaramayacağını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis çevre güvenliği aldı, itfaiye Ezgi’nin kurtarılması için çalışma başlattı. İplerle çukura inen ekipler küçük Ezgi’yi çıkardı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ezgi, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yan apartmanda olayı gören Gizem Alaca“ Babası binada kapıcı, olay anında da yanındaymış küçük kızın. Oyun oynarken çukura düştü. Çukur çok derindi. Boş çukur, kumla dolu. Kafası yarılmış. Geldi itfaiye çıkardı. Babasına düşerken kızının sesini duymuş. Bizde koşturmaca oldu geldik baktık. Allah’tan kızımız iyi durumda. Çukuru kapatan metal saç kırıldı. Görüldüğü gibi saç darmadağın erimiş” dedi.