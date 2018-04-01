Antalya'da 'Kriminal'a yeni bina

KRİMİNAL Polis Laboratuvarı hizmet binasının fiziki şartlarının yetersizliği, iş yükü ve yeni açılacak inceleme birimleri için yeterli alan bulunmaması nedeniyle yapılacak yeni hizmet binasının temeli atıldı. 21 Şubat'ta yapılan ihaleyi alan Ager Yatırım Eğitim İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Musa Koçak Turizm Seyahat İnşaat Emlak Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, yer tesliminden sonra çalışmalara başladı. Uncalı'da yapılacak binanın temel atma törenine, Vali Münir Karaloğlu, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve yüklenici firma yetkilileri Ahmet Karataş ve Musa Koçak'ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, mevcut Kriminal Polis Laboratuvarı hizmet binasının fiziki şartlarının yetersiz olduğunu, artan iş yükü ve yeni açılacak inceleme birimleri için yeterli alan bulunmaması nedeniyle yeni bir hizmet binası yapımına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yeni binanın 15 milyon 381 bin TL'ye mal olacağını kaydeden Uzunkaya, "5 bin metrelik alan üzerine toplam 10 bin 43 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bodrum ve zemin kat üzerine 4 kat olacak. 2 bloktan oluşacak binada toplam 137 oda yer alacak. Mevcut şartnameye göre 350 iş gününde tamamlanarak Mart 2019'da teslim edilecek. Karşılıklı mutabakatla 2018 yılı sonunda hizmete sunmayı hedeflemekteyiz" dedi. Vali Münir Karaloğlu ise Antalya ve bölge iller için önemli kamu hizmeti yapacak bir binanın temelini attıklarını söyledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün diğer hizmet binalarının yenilenmesi noktasında önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Vali Karaloğlu, binanın en kısa sürede hizmete sunulmasını temenni etiklerini ifade etti. İl Müftüsü Osman Artan'ın okuduğu duanın ardından binanın temeli atıldı.