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Antalya'da Kredi Kartlarını Kopyalayan 3 Kişi Tutuklandı

Antalya’da, özel cihazlarla kredi kartlarını kopyaladıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Antalya'da Kredi Kartlarını Kopyalayan 3 Kişi Tutuklandı

Antalya’da, özel cihazlarla kredi kartlarını kopyaladıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

13 Kasım 2017 Pazartesi 17:27
Antalya'da Kredi Kartlarını Kopyalayan 3 Kişi Tutuklandı
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ANTALYA'DA  özel cihazlarla kredi kartlarını kopyaladıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulamasında şüphelenilerek durdurulan bir araçta kredi kartlarını kopyaladıkları tespit edilen T.Ö., C.D. ve M.Y. gözaltına alındı.
3 kişinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, 6 adet kart giriş yuvalarına takılmak üzere hazırlanan yeşil ve gri renkli kart kopyalama cihazı, 3 adet banka ve kredi kartı şifrelerini öğrenmek için kullanılan gizli kamera düzeneği, 1 adet kart bilgilerini okuma ve yazmada kullanılan MSR cihazı, 23 manyetik şeritli kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 sim kart ile kart kopyalama düzeneklerine ait çok sayıda şarj aleti ve bu malzemeleri hazırlamada kullanılan çok sayıda hırdavat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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AntalyaKredi KartıDolandırıcı
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