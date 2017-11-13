Antalya'da Kredi Kartlarını Kopyalayan 3 Kişi Tutuklandı

ANTALYA'DA özel cihazlarla kredi kartlarını kopyaladıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulamasında şüphelenilerek durdurulan bir araçta kredi kartlarını kopyaladıkları tespit edilen T.Ö., C.D. ve M.Y. gözaltına alındı.

3 kişinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, 6 adet kart giriş yuvalarına takılmak üzere hazırlanan yeşil ve gri renkli kart kopyalama cihazı, 3 adet banka ve kredi kartı şifrelerini öğrenmek için kullanılan gizli kamera düzeneği, 1 adet kart bilgilerini okuma ve yazmada kullanılan MSR cihazı, 23 manyetik şeritli kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 sim kart ile kart kopyalama düzeneklerine ait çok sayıda şarj aleti ve bu malzemeleri hazırlamada kullanılan çok sayıda hırdavat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.