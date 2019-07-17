Antalya'da konut satışları yüzde 36 düştü

TÜİK'İN haziran ayı konut satış istatistiklerine göre Türkiye'de konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip olurken, 5430 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara ikinci, 3390 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile Antalya üçündü sırada ver aldı. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

BATI AKDENİZ'DE DÜŞTÜ

Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'da da konut satışlarında geçen yılın haziran ayına göre düşüş gösterdi. Turizmin başkenti Antalya'da 2018 Haziran ayında 5335 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 36,5 oranında azalarak 3390 konut satıldı.

ISPARTA'DA KAYIP YÜZDE 46

Isparta'da geçen yılın haziran ayında 588 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 46,8 oranında azalarak 313 konut satıldı.

EN BÜYÜK KAYIP BURDUR'DA

Burdur'da 2018 Haziran ayında 447 konut satılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 64,2 oranında azalarak 160 konut satıldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 2689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019'da ilk sırayı 1009 konut satışı ile İstanbul alırken, 668 konut satışıyla Antalya ikinci, 134 konut satışıyla Ankara üçüncü, 123 konut satışıyla Yalova dördüncü ve 122 konut satışıyla Bursa beşinci sırada yer aldı.