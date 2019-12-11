Antalya'da 'kırmızı kod' hava trafiğini nasıl etkileyecek? GZP ve AHL’de durum ne 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı kod' uyarısından sonra kentte hazırlıklar tamamlandı. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olduğu kriz masası kuruldu. Öğle saatlerinde başlaması beklenen ve gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek sağanak için önlemler artırıldı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Antalya için verilen uyarıdan sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini göreve çağırdı.

GZP UÇUŞLARINDA SORUN YOK

Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı (AHL) ve Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda sabah saatlerinden buyana yapılan iç ve dış hat uçuşlarında bir aksama yaşanmadı. Gazipaşa Alanya Havalimanı yetkilileri, kırmızı kodun Antalya’nın doğu ilçeleri için verildiğini belirterek, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda uçuş programında bir değişiklik öngörülmediğini ifade ettiler. Antalya Havalimanı’nda ise sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen uçuşlarda bir aksaklık olmadığı ifade edildi. Günün ilerleyen saatlerinde oluşacak olası hava muhalefetinde uçuşlarda aksamalar yaşanabileceği dile getirildi.