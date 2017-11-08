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Antalya'da Kırgız sevgilinin şoke eden ifadesi: Öldürdüğümü hatırlamıyorum

Antalya Manavgat'ta, sevgilisi 31 yaşındaki Salim Sarıkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kırgızistan vatandaşı 34 yaşındaki Aigul Nurbek Kyzy, olay anını hatırlamadığını belirterek, "Ben böyle bir suç işlemişsem cezama razıyım" dedi

Antalya'da Kırgız sevgilinin şoke eden ifadesi: Öldürdüğümü hatırlamıyorum

Antalya Manavgat'ta, sevgilisi 31 yaşındaki Salim Sarıkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kırgızistan vatandaşı 34 yaşındaki Aigul Nurbek Kyzy, olay anını hatırlamadığını belirterek, "Ben böyle bir suç işlemişsem cezama razıyım" dedi

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:59
Antalya'da Kırgız sevgilinin şoke eden ifadesi: Öldürdüğümü hatırlamıyorum
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MANAVGAT'TA, geçen mart ayında sevgilisi Salim Sarıkaya'yı sanayideki işyerinde gece Alkol aldıktan sonra başlayan tartışmanın ardından öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aigul Nurbek Kyzy'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık Aigül Nurbek Kyzy, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla Alanya cezaevi'nden, Salim Sarıkaya'nın annesi Emine ile babası Muhammet Sarıkaya, tarafların avukatları, Rusça tercüman ve Sarıkaya'nın yakınları katıldı.

SAVCI ÖNCE ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, cinayetle ilgili kısmi ikrar, tanık beyanları, olay yeri inceleme sonuçları ve suç aletinin bulunmuş olduğunu hatırlatarak, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1 maddesi uyarınca ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Sanığın ifadeleri ve tanık beyanlarıyla olaydan önce yaşanan şiddet nedeniyle ilk fiili kimin gerçekleştirdiğinin belli olmadığını anlatan savcı, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi uyarınca sanık lehine TCK'nın 29'uncu maddesinin uygulanmasını isteyerek, 12- 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcının esasa ilişkin görüşünü açıklaması ardından duruşmada söz alan öldürülen Salim Sarıkaya'nın anne ve babasının avukatı, olayın işleniş biçimine bakıldığında sanığın cinayeti tek başına gerçekleştirmiş olmasına inanmadıklarını, bu nedenle soruşturmanın genişletilmesini istediklerini söyledi.

'NASIL ÖLDÜĞÜNÜ HATIRLAMIYORUM'

Duruşmada Rusça tercüman aracılığıyla SEGBİS kanalıyla savunması alınan Aigül Nurbek Kyzy, olayla ilgili herhangi bir şey hatırlamadığını belirterek, "Salim'in nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Ama cinayeti ben işlemişsem, mahkemedeki deliller bunu gösteriyorsa kabul ediyorum. Ben böyle bir suç işlemişsem cezamı çekmeye razıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, soruşturmanın genişletilmesi istemini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, Rusça tercüman aralığı ile SEGBİS kanalıyla sanıktan savcının esasa ilişkin görüşüne karşılık savunma alınmasının zorluğuna dikkati çekerek, sanığın gelecek duruşmada hazır bulundurulması için cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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AntalyaKırgız SevgiliCinayetManavgat
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