Antalya'da keçi hırsızı 24 saatte yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre Aksu ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden S.A. pazartesi günü evinin yanında ipe bağlı keçisinin yerinde olmadığı görünce 155’i arayarak ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, keçinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, keçinin çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen H.D.'yi gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Dün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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