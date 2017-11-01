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Antalya'da kayboldu: Bulana para ödülü

Antalya'da kaybettiği papağanını el ilanlarıyla arayan Seval İbrahimoğulları, 'Çiko' adlı kuşunu bulana bin lira ödül verecek

Antalya'da kayboldu: Bulana para ödülü

Antalya'da kaybettiği papağanını el ilanlarıyla arayan Seval İbrahimoğulları, 'Çiko' adlı kuşunu bulana bin lira ödül verecek

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:35
Antalya'da kayboldu: Bulana para ödülü
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MURATPAŞA'YA bağlı Güzeloba Mahallesi'nde annesi Saniye İbrahimoğulları ile oturan 30 yaşındaki Seval İbrahimoğulları, jako cinsi papağanını gezdirmek için parka götürdü. İbrahimoğulları'nın Çiko adlı papağını bir süre sonra uçarak bir ağacın dalına kondu. Çiko'yu aşağıya indiremeyen İbrahimoğulları, itfaiyeden yardım istedi. Ancak ekipler gelene kadar papağan gözden kayboldu. 4 gündür annesi ile papağanını her tarafta arayan İbrahimoğulları, bulamayınca mahallenin birçok bölgesine kayıp ilanı verdi. İlanda kuşu buluna bin lira ödül vereceğini belirten Saniye İbrahimoğulları, kuşu 2 yıl önce İstanbul'dan 1100 liraya aldıklarını kaydetti. Papağanı aileden biri gibi gördüklerini anlatan İbrahimoğulları, "Çok üzülüyoruz. Bu ara eve gitmek istemiyoruz. Sürekli telefon bekliyoruz. Çocuğumuz gibiydi. Sabahları onun sesiyle uyanıyorduk. Kızıma adeta aşıktı. Kızım artık hiç eve gitmek istemiyor. Yerine başka bir papağan almak istedik ama kızım kabul etmedi. Aramaktan kızımın ayakları ağrıyor" diye konuştu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Gözyaşlarına hakim olamayan Seval İbrahimoğulları ise Çiko'yu bulmak için sürekli dua ettiğini söyledi. İbrahimoğulları, "Ondan başka bir şey düşünmüyorum. 4 gündür uyumadım. İyi insanlar o papağını bana teslim etsinler, bunu çok istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Seval İbrahimoğullarıçikoAntalya
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