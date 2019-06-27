Antalya'da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı

TARIM ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya'nın tarımsal üretimdeki verimini her geçen yıl artırdığını söyledi. Zararlılar hakkında üreticileri bilgilendirerek onlara entegre mücadele yöntemlerini anlattıklarını söyleyen Mustafa Sözen, "Tarımsal ilaçların son çare olduğu bilincini onlara aşılıyor ve daha az maliyetle zararlıyla mücadele etmelerine olanak sağlıyoruz" dedi.

Antalya'nın tarla ve örtü altı üretiminde birçok ürünle öne çıktığını kaydeden Mustafa Özen, Türkiye'de örtü altında ilk karpuz hasadının da Antalya'da yapıldığını kaydetti. Özen, 2004 yılında 46 bin ton olan karpuz üretiminin, 2018 yılında 500 bin tona ulaştığını sözlerine ekledi.